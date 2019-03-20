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الإطاحة بمروجي مخدرات وحشيش بالرياض

الإطاحة بمروجي مخدرات وحشيش بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمدينة الرياض والجهات الأمنية؛ عن ضبط وافدين بتهمة ترويج وحيازة حبوب الكبتاجون والحشيش، كما تم ضبط أحد مروجي الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر؛ أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن الشخصين وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق لاستكمال إجراءات ضبطهما من قبل الجهات المختصة.

وأوضح أن هذا التعاون الإيجابي يأتي فيما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

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