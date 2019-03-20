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«عمل الرياض» يسترد 14 مليون ريال بإصدار 22 محضر تسوية ودية

«عمل الرياض» يسترد 14 مليون ريال بإصدار 22 محضر تسوية ودية
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تواصل – الرياض:

أصدرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأشهر الماضية، 22 محضرَ صلح بين إحدى الشركات و”22″ وافداً يعملون لديها، فيما وصل إجمالي مبالغ التسوية في القضية الجماعية ما يقارب نصف مليون ريال.

وأوضح مدير التسوية الودية بمكتب عمل الرياض، ناصر إبراهيم الموسى: خلال الأشهر الماضية، استردت التسوية الودية أكثر من 14 مليون ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وتمت إحالة القضايا التي تعذر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية.

ونوه مدير عام مكتب العمل بالرياض عبدالكريم بن سعد عسيري بمدى حرص المكتب على تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين.

ودعا عسيري كل المنشآت إلى عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

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