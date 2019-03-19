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وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة

وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية توفر وظائف صحية شاغرة (بنظام التعاقد والتعيين) للرجال والنساء، للعمل في جميع مناطق المملكة.

الوظائف:
1 –طبيب استشاري:
– شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص (طب أسرة أو باطنة).
– خبرة لمدة ثلاث سنوات.

2 –أخصائي أطفال:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

3 –أخصائي جلدية:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

4 –أخصائي باطنة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

5 –أخصائي أنف وأذن وحنجرة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

6 –أخصائي نساء وولادة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

7 –أخصائي طب أسرة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

8 –أخصائي عيون:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.

9 –أخصائي سموم:
– درجة البكالوريوس في التخصص.

10 –فني سموم:
– درجة البكالوريوس في التخصص.

الطلبات:
1 – السيرة الذاتية.
2 – صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
3 – صورة من إثبات الهوية.
4 – صورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

الشروط العامة:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – اجتياز المقابلة الشخصية.
3 – أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م.

طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة في خانة البريد):
HRJOBS@moimsd.gov.sa

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