وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية توفر وظائف صحية شاغرة (بنظام التعاقد والتعيين) للرجال والنساء، للعمل في جميع مناطق المملكة.
الوظائف:
1 –طبيب استشاري:
– شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص (طب أسرة أو باطنة).
– خبرة لمدة ثلاث سنوات.
2 –أخصائي أطفال:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
3 –أخصائي جلدية:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
4 –أخصائي باطنة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
5 –أخصائي أنف وأذن وحنجرة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
6 –أخصائي نساء وولادة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
7 –أخصائي طب أسرة:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
8 –أخصائي عيون:
– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.
– خبرة لمدة سنتين.
9 –أخصائي سموم:
– درجة البكالوريوس في التخصص.
10 –فني سموم:
– درجة البكالوريوس في التخصص.
الطلبات:
1 – السيرة الذاتية.
2 – صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
3 – صورة من إثبات الهوية.
4 – صورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).
الشروط العامة:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – اجتياز المقابلة الشخصية.
3 – أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م.
طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة في خانة البريد):
HRJOBS@moimsd.gov.sa