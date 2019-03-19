وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية توفر وظائف صحية شاغرة (بنظام التعاقد والتعيين) للرجال والنساء، للعمل في جميع مناطق المملكة.

الوظائف:

1 –طبيب استشاري:

– شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص (طب أسرة أو باطنة).

– خبرة لمدة ثلاث سنوات.

2 –أخصائي أطفال:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

3 –أخصائي جلدية:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

4 –أخصائي باطنة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

5 –أخصائي أنف وأذن وحنجرة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

6 –أخصائي نساء وولادة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

7 –أخصائي طب أسرة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

8 –أخصائي عيون:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

9 –أخصائي سموم:

– درجة البكالوريوس في التخصص.

10 –فني سموم:

– درجة البكالوريوس في التخصص.

الطلبات:

1 – السيرة الذاتية.

2 – صورة من المؤهلات العلمية والعملية.

3 – صورة من إثبات الهوية.

4 – صورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – اجتياز المقابلة الشخصية.

3 – أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة في خانة البريد):

HRJOBS@moimsd.gov.sa