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العمل: إطلاق المرحلة الثانية من «مواءمة» لاندماج ذوي الإعاقة في القطاع الخاص

العمل: إطلاق المرحلة الثانية من «مواءمة» لاندماج ذوي الإعاقة في القطاع الخاص
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تواصل – متابعات:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المرحلة الثانية من برنامج “مواءمة”، التي تستهدف المنشآت المتوسطة؛ لتحفيزها على تطوير بيئة عملها، حتى تكون مساندة لعمل ذوي الإعاقة، بما يعزز حضورهم في سوق العمل، ويحقق اندماجهم فيه.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من البرنامج تأتي كأولى مبادرات قطاع التنمية الـ 45 التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، تحت عنوان “بناء وتمكين”، وضمن هدف تمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، الذي يعدّ أحد أهداف برنامج التحول الوطني “2020”.

وبرنامج “مواءمة” هو برنامج اختياري للشركات، تُمنح بموجبه من قبل الوزارة شهادة “مواءمة” بناءً على عدة معايير خاصة بتطوير بيئة العمل لديها، لتكون مساندة لعمل ذوي الإعاقة، لتستفيد المنشآت الحاصلة على الشهادة، من معادلة “4:1” للسعودة، وفقًا للضوابط المعمول بها في برنامج “نطاقات”.

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