طالب يطعن وكيل مدرسة في تبوك.. و«التعليم» تحقق

تواصل – تبوك:

باشرت إدارة التعليم في تبوك، التحقيق في حادثة اعتداء طالب على وكيل مكلف في إحدى مدارس هجر تبوك الثانوية؛ إذ سدد الطالب له طعنة صباح أمس الاثنين، استقرت في يده اليسرى، وتسببت له بقطع في الأوتار، ولا يزال منومًا في مستشفى الملك خالد بتبوك.

وعلى الفور تم نقل الوكيل المصاب إلى مستشفى قريب من المدرسة قبل أن ينقل إلى مستشفى الملك خالد؛ إذ تقرر أن تجرى له عملية جراحية بسبب القطع الذي أحدثته الطعنات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم تبوك علي القرني، أنه تم تشكيل لجنة بتوجيه من مدير التعليم، ستتولى المتابعة والتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما حدث، فيما تم تحويل القضية مباشرة في جانبها الأمني إلى شرطة المنطقة.