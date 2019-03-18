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غرامة جديدة ضد المعتدين على «السكك الحديدية».. هذه قيمتها

غرامة جديدة ضد المعتدين على «السكك الحديدية».. هذه قيمتها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن فرض غرامات ضد المعتدين على السكك الحديدية، بالاتفاق مع الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت سار أن الغرامة تصل إلى 2000 ريال تحت مسمى “الوقوف على خطوط السكك الحديدية”، وهي الغرامة المرورية التي تطال أي مركبة تجتاز السكة أو تقف عليها.

وقال مدير الأمن الصناعي في “سار” علي العقيل؛ إن إدارة المرور فوَّضت الإدارات المعنية في الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة بعد حصولها على محاضر ضبط المخالفات.

وأشار إلى أن إدارته كانت تكتفي بالتبليغ، وأضحت تملك اليوم صلاحية ضبط المخالف وتغريمه دون الحاجة لاستدعاء رجال المرور أو الشرطة، وتطال العقوبة العابرين المتجاوزين لسكة القطار، أما المخربون فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 19/4/1438 وتشمل السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، وينطبق ذلك على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.

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