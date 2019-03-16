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تنبيهات متقدمة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الرياض والشرقية

تنبيهات متقدمة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الرياض والشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدداً من التنبيهات المتقدمة المتعلقة بحالة الطقس في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وحذر الإنذار المبكر في تنبيه متقدم من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة التي تحد من الرؤية الأفقية في منطقة الرياض وتحديداً في (سدير وثادق، وحريملاء والحنيقية والأجزاء المجاورة لها، وتمتد للرياض).

وبينت الأرصاد أن تلك الحالة تبدأ في الساعة 21:00 من اليوم السبت وتستمر حتى الساعة 02:00.

وفي المنطقة الشرقية وتحديداً في (حفر الباطن والأجزاء المجاورة لها، والأحساء، بقيق، الدمام، الظهران، الجبيل، رأس تنورة، والأجزاء المجاورة لها) يتوقع هطول أمطار رعدية مع استمرار في انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والعوالق الترابية)، وذلك بداية من الساعة 20:40 وتستمر حتى الساعة 02:00.

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