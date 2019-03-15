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كشف هوية السعودي «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا.. حالته حرجة
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر هوية المواطن السعودي المصاب في حادث نيوزيلندا الإرهابي، والذي تسبب في إصابة ووفاة عدد من المصلين، أثناء صلاة الجمعة.

وتعود الصورة المتداولة للمصاب الرافع سبابته للمواطن السعودي محسن المزيني، وهو مواطن سعودي أتم أخيراً عامه الـ61، وأمضى في البلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادئ 25 عاماً، امتهن فيها التجارة، فيما كانت آخر زيارة له إلى المملكة قبل 3 أعوام.

وقال فراس، ابن المواطن محسن المزيني، إن جار والده أبلغ أسرته بإصابته، ونقل لهم إفادة مستشفى كرايس تشرتش بأن حالته حرجة، حيث يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال فراس إنه سيتواصل مع السفارة السعودية في نيوزيلندا لمعرفة حالة والده والوصول إلى معلومات عن صحته، مشيراً إلى أن أسرته تستعد إلى السفر إلى هناك للوقوف بجانب والده والاطمئنان عليه.

 

 

 

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