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تفاصيل الاعتداء الوحشي على «مبتعث سعودي» قبيل حفل تخرجه في أيرلندا

تفاصيل الاعتداء الوحشي على «مبتعث سعودي» قبيل حفل تخرجه في أيرلندا
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تواصل – فريق التحرير:

تنظر محكمة دبلن للأحداث دعوى جنائية متهم فيها قاصر أيرلندي وأصدقاؤه بالاعتداء الجسدي والسطو على أشخاص منهم مبتعث سعودي أنهى دراسة الطب في الكلية الملكية للجراحين، وكان يستعد لحضور حفل التخرج، الذي حال الاعتداء عليه دون حضوره.

ووقعت الحادثة في شهر نوفمبر الماضي، عندما قام القاصر 14 عاماً، ومعه صديقه بالاعتداء على الطبيب السعودي بوحشية وسرقته في شارع عام بالعاصمة الأيرلندية دبلن، بأن قاما معاً بركله في رأسه عدة مرات ولكمه في أنحاء جسده حتى سقط فاقداً للوعي، فاستولوا على متعلقاته.

وتبين للشرطة أن المتهم ارتكب نفس الجريمة على 3 أشخاص أحدهم بعد 15 دقيقة فقط من الاعتداء على المبتعث، ما دعا القاضي للنظر في تحويل الدعوى من محكمة الأحداث إلى الجنايات، نظراً للعنف المفرط والسلوك الإجرامي الذي ارتكبه المتهم، حتى إنه منع المارة من محاولة إنقاذه، وأيده المدعي العام.

ونظراً لشدة الإصابات التي لحقت بالمبتعث لم يتمكّن من حضور حفل التخرج في الجامعة في اليوم التالي، كما لم يتمكّن من العودة إلى السعودية، وقت وقوع الحادث، بسبب إصابته القوية التي تطلبت علاجاً إضافياً، وقد أفرج القاضي عن المتهم بالكفالة حينذاك.

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