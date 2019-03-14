متحدث «التعليم»: 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل (فيديو)‎

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: إن 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي، وهذا معناه أنهم راضون ومستقرون في أوضاعهم.

وأضاف العصيمي، في مداخلة له ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أمس الخميس، أن حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام خدمت 15.6% من إجمالي المعلمين، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر ،أن وزارة التعليم أعلنت أمس عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مبينة أن النسبة العامة للنقل بلغت 19.73%.