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النيابة العامة توضح عقوبة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (فيديو)

النيابة العامة توضح عقوبة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي بغرض تعريف المواطنين والمقيمين بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠هـ.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها اليوم الخميس: “أخي المواطن… أخي المقيم… كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠ هـ.

 

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