أفضل متصفحات الإنترنت لـ«آيفون».. تتفوق في الخصائص على «سفاري»

تواصل – وكالات:

سفاري أكثر برامج التصفح استخداماً في أجهزة آيفون، فهو المتصفح الافتراضي ويتميز بالسرعة والتوافق مع نظام التشغيل “آي.أوه.إس”، لكنه أقل في الخيارات والخصائص مقارنة ببرامج تصفح أخرى.

وعرض موقع “Make Use of”مجموعة من برامج التصفح القابلة للاستخدام على جوالات آيفون وعرض أبرز مميزاتها ومنها جوجل كروم وفايرفوكس وبريف.

جوجل كروم (Google Chrome) متصفح جوجل كروم أكثر البرامج البديلة لسفاري شعبية على أجهزة أيفون، ويتيح مطابقة الملفات المحفوظة، وقال الموقع إنه مناسب لمستخدمي أجهزة (آيفون XS Max) وغيرها من إصدارات الفئة الأعلى “بلس”.