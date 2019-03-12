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أفضل متصفحات الإنترنت لـ«آيفون».. تتفوق في الخصائص على «سفاري»

أفضل متصفحات الإنترنت لـ«آيفون».. تتفوق في الخصائص على «سفاري»
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تواصل – وكالات:

سفاري أكثر برامج التصفح استخداماً في أجهزة آيفون، فهو المتصفح الافتراضي ويتميز بالسرعة والتوافق مع نظام التشغيل “آي.أوه.إس”، لكنه أقل في الخيارات والخصائص مقارنة ببرامج تصفح أخرى.

وعرض موقع “Make Use of”مجموعة من برامج التصفح القابلة للاستخدام على جوالات آيفون وعرض أبرز مميزاتها ومنها جوجل كروم وفايرفوكس وبريف.

جوجل كروم (Google Chrome) متصفح جوجل كروم أكثر البرامج البديلة لسفاري شعبية على أجهزة أيفون، ويتيح مطابقة الملفات المحفوظة، وقال الموقع إنه مناسب لمستخدمي أجهزة (آيفون XS Max) وغيرها من إصدارات الفئة الأعلى “بلس”.

جوجل كروم Google Chrome:

فاير فوكس (Firefox) يتميز  بواجهة استخدام سهلة بالنسبة لمستخدمي أيفون خاصة أسلوب ترتيب الصفحات على المتصفح، ومن أبرز خصائصه إتاحة استخدام الوضع المعتم.

فاير فوكس Firefox:

هناك نسخة مصغرة من فايرفوكس “متخصصة للغاية” وتركز بالكامل على الحفاظ على الخصوصية، ولذلك لا تتيح التحويل بين الصفحات أو خصائص “حفظ التاريخ”.

فايرفوكس فوكاس Firefox Focus:

بريف براوزر (Brave Browser) وصفه الموقع بأنه متصفح سريع وآمن لنظام التشغيل “آي.أوه.إس” مشيراً إلى أنه يهتم بالخصوصية إلى أبعد مدى؛ وذلك بحجب كل أشكال التتبع والنوافذ التي تظهر بشكل مفاجئ وهو ما يعني زيادة سرعته بما يصل ثمانية أضعاف.

بريف براوزر Brave Browser:

ألوها براوزر (Aloha Browser) متصفح ألوها برنامج غني بالخصائص والاختيارات ويأتي بشبكة خاصة افتراضية وخاصية لتحميل الملفات وأخرى لحجب الإعلانات.

ألوها براوزر Aloha Browser:

آيكاب موبايل (iCab Mobile) متصفح ليس لكل مستخدم. وفي الواقع يناسب فئة محددة من هواة آيفون خاصة مستخدم تحول للتو من نظام أندوريد إلى (آي.أوه.إس).

آيكاب موبايل iCab Mobile:

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