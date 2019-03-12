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مستخدمون يكشفون حقيقة توقف مكالمات «واتس آب» بالمملكة

مستخدمون يكشفون حقيقة توقف مكالمات «واتس آب» بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مستخدمون لتطبيق المراسلات الفورية “واتس آب” حقيقة توقف ميزة المكالمات الصوتية والفيديو داخل المملكة بعد ساعات من تفعيلها المفاجىء صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد عدد من المستخدمين على أن ميزة المكالمات مفعلة حاليا ولم تتوقف كما أشاع البعض، فيما أشار آخرون إلى أن توقفها كان عارضا وعادت مجددا للعمل وأجروا عديد المكالمات على سبيل التجربة، سواء مكالمات صوتية أو مرئية (فيديو).

وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت سابقاً رفع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي، مشددة في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع المتطلبات.

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