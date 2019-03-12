الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

مستفيد يشكو توقف دعم حساب المواطن بسبب «خطأ غريب»

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

حادث مأساوي.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء في تصادم مروع بـ «العلا»

«السعودية للكهرباء» تدشن تطبيق «حاسبتي».. هذه مميزاته

«السعودية للكهرباء» تدشن تطبيق «حاسبتي».. هذه مميزاته
0

تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تدشين تطبيق خاصّ بخدمة “حاسبتي” على الأجهزة الذكية بنظامَي IOS و Android.

وأوضحت الشركة أن استخدام الخدمة سيكون بطريقة سهلة عبر إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، وسيقوم “حاسبتي” بإظهار بقية معلومات الاشتراك؛ إذ يمكن للتطبيق أن يتذكر رقم الاشتراك تلقائيًّا فيما بعد؛ ليصبح دخوله للخدمة بعد ذلك ميسرًا.

وجددت الشركة دعوتها لمشتركي القطاع السكني للدخول إلى خدمة “حاسبتي” التي أطلقتها في ديسمبر الماضي؛ وذلك لقراءة كمية الاستهلاك مقارنة بفترة الاستهلاك، موضحة أنه يمكن للمشترك قراءة العداد الخاص به في اليوم نفسه.

وتنفذ “حاسبتي” تلقائيًّا إجراء الحسابات الخاصة بالمشترك من حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة، ومعامل الضرب والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاج إليها بسرعة فائقة. وفي حال وجود قراءة فعلية تقدم “حاسبتي” للمشترك خدمة توقُّع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك، واسمه، وبداية ونهاية فترة الاستهلاك، والقيمة التقديرية للاستهلاك المتوقعة، ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي المبلغ التقديري المطلوب سداده، كما تُظهر “حاسبتي” للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة بشكل تقديري.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن خدمة “حاسبتي” مرتبطة آليًّا بأنظمة الشركة، وأشارت إلى أن لديها أيضًا “تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA”؛ وذلك لتسهيل وتيسير خدمات المشتركين، واستعراض تفاصيل الفاتورة، وتقديم الاعتراضات والشكاوى، والاطلاع على بيانات السداد، وشرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة “أرقامي” التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق؛ ليسهل متابعتها، والرجوع لها مستقبلا في أي وقت.

ويمكن للمشترك الاستفادة من خدمة حاسبتي، عبر تحميل التطبيق من خلال الموقع الإلكتروني www.hasibati.com.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض

مفاجأة من «الكهرباء» لمنتظمي السداد.. إعفاء وتخفيض

«السعودية للكهرباء» تطالب أهالي المدينة بعدم الاقتراب من «المحولات»

«السعودية للكهرباء» تطالب أهالي المدينة بعدم الاقتراب من «المحولات»

«السعودية للكهرباء» تؤهل 900 مسؤول عن السلامة الكهربائية بالمدارس

«السعودية للكهرباء» تؤهل 900 مسؤول عن السلامة الكهربائية بالمدارس

«الكهرباء»: استبدال كافة العدادات

«الكهرباء»: استبدال كافة العدادات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد
تحليل النظم في التعليم
تدوينات حرة

تحليل النظم في التعليم

المزيد
«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 
تقارير وحوارات

«الهياط والتباهي».. ظواهر سلبية يتمنى المغردون زوالها 

المزيد
المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟
تدوينات حرة

المتاجر الإلكترونية الوهمية .. إلى أين!!؟؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>