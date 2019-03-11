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أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

قامت النيابة العامة بناءً على ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تحت هاشتاق “رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة”، بتحريك الدعوى الجزائية ضدَّ المعني في التصوير ومباشرة الإجراءات النظامية كافةً بحقه.

وقررت النيابة العامة إحالته إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المحرَّم شرعاً والمجرَّم نظاماً.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر رجلاً يعتدي على امرأة قالوا إنها زوجته؛ مما أثار حالة من الاستنكار والاستياء بين متداوليه.

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