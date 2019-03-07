وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. تعرف على الشروط

تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم على وظائف (حارس – المناطق المحمية بالعُلا) لمنع أي أضرار أو سلوك ضار للتراث الطبيعي أو الثقافي في محافظة العُلا من قبل الزوار والسّياح؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس المناطق المحمية بالعُلا (Ranger – At AlUla Protected Areas).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – المعرفة والاهتمام بالحياة البرية والطبيعة.

3 – يفضّل الشهادة الجامعية، أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية.

4 – الاهتمام بحفظ التراث الطبيعي والثقافي.

5 – يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م، ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).