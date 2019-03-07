وظائف لحملة الدبلوم بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. تعرف على الشروط

تواصل – المدينة المنورة:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم على وظائف (حارس – المناطق المحمية بالعُلا) لمنع أي أضرار أو سلوك ضار للتراث الطبيعي أو الثقافي في محافظة العُلا من قبل الزوار والسّياح؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– حارس المناطق المحمية بالعُلا (Ranger – At AlUla Protected Areas).
الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – المعرفة والاهتمام بالحياة البرية والطبيعة.
3 – يفضّل الشهادة الجامعية، أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية.
4 – الاهتمام بحفظ التراث الطبيعي والثقافي.
5 – يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.
موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م، ولمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).