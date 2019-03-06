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وظيفة لحملة الدبلوم في شركة الماء والكهرباء.. موعد التقديم

وظيفة لحملة الدبلوم في شركة الماء والكهرباء.. موعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الماء والكهرباء (تملكت وزارة المالية شركة الماء والكهرباء بالكامل) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تقنية المعلوماتIT Specialist)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي تقنية المعلومات (IT Specialist).

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون حاصلاً على دبلوم أو درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، أو علوم الحاسب الآلي، أو مجال آخر ذي صلة.
3 – خبرة لا تقل عن 4 سنوات كفني مساعدة، أو دور آخر لخدمة العملاء.
4 – إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2019/03/06م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn ™) قبل التقديم على الوظيفة (اضغط هنا).

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