الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

شاهد.. «عمود بدون قاعدة» آخر طرق غش «فلل الكراتين»

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير

حكم جديد لصالح متضرري الصندوق العقاري.. هذا ما قالته «الاستئناف الإدارية» بعسير
0

تواصل – فريق التحرير:

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية في أبها وجيزان ونجران وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.

وبحسب “أحمد القحطاني المتحدث باسم متضرري الصندوق العقاري” فانه في هذا الإثنين اليوم الموافق 27 جماد الآخر  من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحا ونطقت بالحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري مؤيدة بذلك أحكام أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في ثلاث مناطق هي منطقة عسير ومنطقة جيزان ومنطقة نجران.

وألزمت محكمة الاستئناف الإدارية الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.

ويعد هذا الحكم هو الحكم الثاني من محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة عسير ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الايام القادمة لإنهاء جميع المعاملات المرفوعة ضد الصندوق العقاري.

وأضاف القحطاني: تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الإستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطيع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الإبتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.

وطالب القحطاني الصندوق العقاري بالامتثال لأحكام القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام ورفع الضرر عن المتضررين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متحدث أمانة عسير لـ«تواصل»: أمين المنطقة وجَّه بالتعامل مع «الكلاب الضالة»

متحدث أمانة عسير لـ«تواصل»: أمين المنطقة وجَّه بالتعامل مع «الكلاب الضالة»

عسير.. إغلاق «عقبة ضلع» لإزالة الصخور المُعرضة للسقوط (صور)

عسير.. إغلاق «عقبة ضلع» لإزالة الصخور المُعرضة للسقوط (صور)

«الأرصاد» توجه تنبيهاً مهماً لأهالي منطقة عسير

«الأرصاد» توجه تنبيهاً مهماً لأهالي منطقة عسير

بالفيديو.. متحدث «أمانة عسير» يوضح أسباب فشل مشروع «الطائرة المطعم»

بالفيديو.. متحدث «أمانة عسير» يوضح أسباب فشل مشروع «الطائرة المطعم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد
ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>