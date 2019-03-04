الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الجبير» يوضح موقف المملكة بشأن فتح سفارتها في دمشق

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

«الصندوق العقاري» يودع نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

إعدام قاتل الدبلوماسي السعودي «خلف العلي» ببنجلاديش

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

الزعاق: اليوم أول «عقرب الدسم».. وهذه توقعات الطقس فيه (فيديو)

الخُبر.. التشهير والغرامة ضد «مُدانين» بالتستر في تجارة مواد البناء

الخُبر.. التشهير والغرامة ضد «مُدانين» بالتستر في تجارة مواد البناء
0

تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ووافداً من جنسية باكستانية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص ببيع مواد البناء في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة مأموري الضبط القضائي لـ”التجارة” بلاغاً عن شبهة تستر تجاري ضد منشأة لبيع مواد البناء والعزل بحي الثقبة بمحافظة الخبر، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد تصرف الوافد تصرف المالك، وتسيير أعمال المنشأة؛ وبناءً عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأُحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التجارة تعاقب «متسترين» في المقاولات وبيع الخضراوات بالرياض

التجارة تعاقب «متسترين» في المقاولات وبيع الخضراوات بالرياض

الغرامة والتشهير بمواطن ووافد بتهمة التستر التجاري في مجال المقاولات

الغرامة والتشهير بمواطن ووافد بتهمة التستر التجاري في مجال المقاولات

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم في القصيم.. لإدانتهما بهذه الجريمة

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم في القصيم.. لإدانتهما بهذه الجريمة

إبعاد «مقيم أردني» ومنعه من العودة للعمل في المملكة.. لارتكابه هذه الجريمة

إبعاد «مقيم أردني» ومنعه من العودة للعمل في المملكة.. لارتكابه هذه الجريمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد
ذكريات مدرس سابق
تدوينات حرة

ذكريات مدرس سابق

المزيد
الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>