والد الطفل المتوفى بحفرة «صرف الجبيل» يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

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روى والد الطفل زكريا محمد زكريا ديوان ضحية الوقوع في حفرة الصرف الصحي بجانب منزله الذي يقع بداخل المجمع السكني للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل تفاصيل اللحظات الأخيرة لفقدان طفله ذي العامين ونصف العام.

وأكد محمد زكريا ديوان أنه لم يكن يعلم بوجود هذه الحفرة المكشوفة، الأمر الذي كان سيدفعه إلى تغطيتها أو الإبلاغ عنها في الحال من أجل الاحتياط.

وأضاف: الابن محمد سقط بداخل الحفرة حينما كان يلهو مع أصدقائه بجانب المنزل، موضحاً أن ابنه الذي لم يتجاوز الـ 3 أعوام، وتوفي بعد محاولات إنقاذه من الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه لم يكن متواجداً في المنزل وقت الحادثة التي وقعت في الظهيرة، وأنه ورده العديد من الاتصالات ولم يكن يستطيع الرد عليها، فيما قام أحد أبنائه بالذهاب إليه وإبلاغه، لينتقل إلى موقع الحادثة بشكل سريع.

وتابع: وصلت وقد تم انتشال جثمان طفلي، ثم تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي هناك. ولفت إلى أن الصلاة عليه أو تشييع جثمانه لم تحدد بعد، وذلك لعدم انتهاء كافة الإجراءات وتفاصيل التحقيق في الواقعة والمتسبب فيها، من قبل النيابة العامة ووزارة الصحة.

من جهتها وعدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء تحقيقات في أسباب وقوع الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب، حسب “اليوم”.