المرور يكشف قيمة مخالفة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبتين أثناء القيادة

تواصل – فريق التحرير:

جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على أن عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، يعدّ مخالفة مرورية لها عقوبتها، كاشفة عن القيمة المادية لهذه المخالفة المرورية.

وأوضحت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر”، أن على السائق ترك مسافة تسمح له بتفادي وقوع حادث، لافتة إلى أن عقوبات عدم ترك تلك المسافة، وردت في جدول المخالفات رقم “2”.

وينص جدول المخالفات رقم “2” وفق لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، على أن الغرامة المالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال.