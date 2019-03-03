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تقرير أمريكي: إيران تجند ميليشيا جديدة لبسط نفوذها في سوريا

تقرير أمريكي: إيران تجند ميليشيا جديدة لبسط نفوذها في سوريا
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تواصل – وكالات:

حذَّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن تقرير أمريكي، من قيام إيران بتجنيد مئات المقاتلين الجدد، وبناء ميليشيا جديدة تحت إشراف طهران الحصري؛ بهدف تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأوضح المرصد، في تقرير نشره أمس السبت، أن مستشاري إيران العسكريين في سوريا يشكلون ميليشيا جديدة في البلاد، وجندوا لهذا الهدف ما يقرب من 1200 مقاتل من أجزاء مختلفة من سوريا.

ونقل موقع صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا” عن مصادر إيرانية طلبت عدم ذكر أسمائها، أن مسؤولي إيران وسوريا يبحثون منذ وقت طويل بناء مثل تلك القوى العسكرية الجديدة.

وقال مصدر دفاعي إيراني: “كان هذا جزءاً من اتفاق أبرمته طهران ودمشق في مايو من العام 2017″، مضيفاً أن تشكيل أي تحالف يهدف إلى تعزيز قوة تحالف محور المقاومة ضد إسرائيل مرحب به”.

وأوضح الموقع الأمريكي أن مصطلح محور المقاومة يستخدم من قبل مجموعات موالية لإيران، ويُشار إلى كونه تحالفاً أيديولوجيّاً عسكرياً بين إيران وسوريا وغيرها من المجموعات الشيعية؛ بهدف محاربة مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة.

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