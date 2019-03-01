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أمانة مكة تضبط عمالة مخالفة تحضر الخبز بطعم «الجبس» (صور)

أمانة مكة تضبط عمالة مخالفة تحضر الخبز بطعم «الجبس» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت أمانة مكة المكرمة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية حوشاً شعبياً بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات، وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق تديره عمالة مخالفة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن بلدية المعابدة الفرعية قامت بجولة ميدانية، وتم ضبط حوش شعبي بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق تديره عمالة مخالفة.

وأشارت الأمانة، إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

 

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