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وظائف على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة «ملازم تحقيق»

وظائف على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة «ملازم تحقيق»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة ،توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على كادر الأعضاء بمرتبة ” ملازم تحقيق ” .

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, وحسن السيرة والسلوك, ومتمتعاً بالأهلية اللازمة, وحاصل على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض .

كما اشترطت أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد, ولائقاً صحياً للخدمة, وألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره, وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين, وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء, وألا يكون موظفاً حكومياً.

وأهابت النيابة العامة بمن لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه إلى التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة خلال الفترة من 26 جمادى الآخرة إلى حتى 8 رجب 1440هـ .

مما يذكر أن أن النيابة العامة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك ، وعلى المتقدم مراعاة آلية التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الإلكتروني, والتسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم علىالرابط التالي, علماً أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الخميس 15 شعبان 1440هـ والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.

التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة  (من هنا)

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