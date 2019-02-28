المدينة.. انتشال جثة مواطن سقط داخل بئر في ينبع النخل (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل، انتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً، سقط داخل بئر بعمق 25 متراً بوادي الخشرمة، حيث تم إخراج الجثة من قبل فرق الإنقاذ، وتسليم الحالة والموقع للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل قد تم إبلاغهم عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً في وادي الخشرمة بمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع عند الساعة 13:07 من ظهر اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغ لشرطة ينبع النخل والمشاركة في أعمال البحث والعثور على المواطن عند الساعة 15:45 من عصر اليوم متوفي داخل بئر بعمق 25م بوادي الخشرمة.

وتابع الجهني، أنه تم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ وتسليم الحالة والموقع للشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية، داعياً الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.