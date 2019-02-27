مجهول يعتدي على «مبتعثة سعودية» ويحاول قتلها في أمريكا

تواصل – الرياض:

تعرضت المبتعثة السعودية مشاعر المسيري والتي تدرس في ولاية أنديانا بوليس الأمريكية للضرب ولمحاولة قتل بعدما اقتحم شخص مجهول شقتها ومحاولة خنقها من دون سبب يُذكر.

وناشدت العائلة السفارة السعودية بأمريكا بالتدخل بشكل عاجل وفوري لإنقاذ ابنتهم من أي حالة اعتداء تتعرض لها، حيث إن الشرطة التي باشرت القضية لم تتفاعل مع بلاغهم بالشكل المطلوب.

وقامت المبتعثة بمراجعة الشرطة والتي أفادت بأنه لا يوجد أي بلاغ عن الحادثة على الرغم من أنها تقدمت بالبلاغ في ليلة الحادثة نفسها وحضر رجل الأمن وقام بمعاينة الشقة.