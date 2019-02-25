الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

توقعات طقس الثلاثاء.. رياح وغبار وسحب رعدية ممطرة

توقعات طقس الثلاثاء.. رياح وغبار وسحب رعدية ممطرة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس غداً الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشارت توقعات الأرصاد إلى أنه قد تكون السماء غائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على الباحة، وعسير، وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تنشر خريطة الغبار والأمطار وانخفاض الحرارة

«الأرصاد» تنشر خريطة الغبار والأمطار وانخفاض الحرارة

«الحصيني» يحذر من السفر والرحلات الجمعة المقبل

«الحصيني» يحذر من السفر والرحلات الجمعة المقبل

«الأرصاد» تُصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

«الأرصاد» تُصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

توقعات بأمطار على 5 مناطق

توقعات بأمطار على 5 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>