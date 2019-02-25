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«الصحة» تحذر من دعاية «مشروبات خالية من السكر».. وتكشف الحقيقة

«الصحة» تحذر من دعاية «مشروبات خالية من السكر».. وتكشف الحقيقة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من المشروبات المحلاة بالسكر، والتي يروج لها بإنها تخلو من السكر، مؤكدة أن هذا الترويج يخالف الواقع تماما.

وعرفت الوزارة تلك المشروبات بإنها غالبا مايضاف إليا سكر بكميات كبيرة، أو يتم تحليتها بأشكال مختلفة من السكريات.

وأوضحت الوزارة في”انفوجراف” نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”  بتلك المشروبات للتأكيد على تناولها بحذر، وهي كالآتي:

(محليات الذرة، سكر العنب، المالتوز، العسل، اللاكتوز، السكر البني، شراب الشعير، العسل الأسود الخام، شراب الذرة، شراب الذرة عالي الفركتوز).

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