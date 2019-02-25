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توقعات بأمطار على 5 مناطق

توقعات بأمطار على 5 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على سواحل الخليج العربي ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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