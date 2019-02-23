«مكافحة المخدرات» تنعى الشهيد الجندي أول «القحطاني»

نعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الشهيد الجندي أول “ممدوح بن عبدالله آل حميدان القحطاني”، أحد منسوبي مكافحة المخدرات بمحافظة تثليث، والذي استشهد أول أمس (الخميس) أثناء قيامه بمهام عمله مع إحدى الفرق الميدانية في رصد ومتابعة مروجي المواد المخدرة.

وكان “القحطاني” قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء تأديته مهامه ضمن فرقة لمكافحة المخدرات كانت تعمل على مسح وتمشيط مواقع نائية في محافظة تثليث بمنطقة عسير.