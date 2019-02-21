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عقوبات صارمة بحق مدانين بالتستر التجاري في بيع وصيانة الإلكترونيات

عقوبات صارمة بحق مدانين بالتستر التجاري في بيع وصيانة الإلكترونيات
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ووافداً من جنسية بنجلادشية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط بيع وصيانة الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي بمدينة الجبيل.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت وزارة التجارة، قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري بمنشأة للإلكترونيات والحاسبات، حيث ضُبطت أدلة تظهر زيادة حجم التعاملات والحوالات المالية للعامل مع عدة مؤسسات بمبالغ لا تتناسب مع مرتبه الشهري (1000) ريال ومهنته (فني حاسب آلي) إلى جانب شراء وتوريد البضائع بالآجل للمنشأة.

وبناء عليه ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

 

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