«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي بالأمن العام

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي).

ودعت الوزارة جميع المتقدمين المقبولين مبدئياً، إلى الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب.

وطالبت المقبولين باصطحاب نموذج القبول مطبوعاً من الموقع؛ موضحاً به رقم الطلب، وأصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها، مع صورة من كرت العائلة (للمتزوج). كذلك أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها، وصورة من اختبار القدرات العامة.

واشترطت الإدارة إحضارَ عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس، وملف علاق بلاستيكي مرتّب بداخله جميع الأوراق المطلوبة.

وللاطلاع على الأسماء يمكن زيارة الرابط (هنا)