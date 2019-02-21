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بالصور.. ولي العهد يزور «سور الصين»

بالصور.. ولي العهد يزور «سور الصين»
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تواصل – الرياض:

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سور الصين العظيم رفقة مسؤولين، وذلك في مستهل زيارته إلى الصين التي بدأها اليوم الخميس.

ووثقت مجموعة من الصور، نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأمير محمد بن سلمان وهو يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة وعدد من المسؤولين.

ويمتد سور الصين العظيم على مناطق واسعة وهو من أكبر المباني المعمارية المشيدة في العالم، وأطول سور في العالم، ويعود تاريخه لأكثر من 2300 عام.

ويتكون من عدة أسوار مبنية بشكل متوازٍ، بُنيت على امتداد ما يقارب 2000 عام عبر مناطق شمال الصين وجنوب منغوليا، ويُعد الجزء الأكبر وأكثر أجزاء السور حفظاً من الأجزاء التي بُنيت في عهد سلالة مينغ الحاكمة، أما الأجزاء المتبقية فهي عبارة عن سور مبني، تتخلله خنادق وحفر.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بكين، اليوم الخميس في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى إبرام شراكات.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى العاصمة بكين بعد محطتين في باكستان والهند.

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