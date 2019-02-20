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مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأربعاء مرتفعاً.. 1.6 مليار حجم التداول

مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأربعاء مرتفعاً.. 1.6 مليار حجم التداول
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعاً 50.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8567.24 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 76 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، سامبا، ميفك ريت، دور، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: استثمار، ميدغيلف للتأمين، ملاذ للتأمين، سوليدرتي تكافل، وبوان، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.53% و2.12%.

فيما كانت أسهم شركات: الخضري، الإنماء؛ كيان السعودية، جاكو، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، الراجحي، الإنماء، اتحاد اتصالات، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 28 نقطة ليقفل عند مستوى 3453.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 198 صفقة.

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