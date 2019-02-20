ضبط 3 مستودعات تديرها عمالة مخالفة لتخزين ألعاب الأطفال بمكة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية المشاركة، 3 عمائر سكنية بمنطقة الكعكية بمكة المكرمة خلف أسواق الجملة، بداخلها مستودعات عشوائية مخالفة؛ لتخزين العاب الأطفال، وتم استغلالها للتخزين من قِبل عمالة مخالفة لأنظمة العمل، دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء شروط السلامة.

وتم العثور على 6 أفراد من العمالة المخالفة، وكميات كبيرة من ألعاب الأطفال بلغت أكثر من 100 كرتون من الألعاب المختلفة، وتم إغلاق مواقع المستودعات وتسليم العمالة المخالفة لإدارة الضبط الإداري، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية تكثيف حملاتها الميدانية المستمرة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، في مختلف مناطق مكة المكرمة مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.