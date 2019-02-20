«مطارات الرياض» تعلن توفر 4 وظائف شاغرة لحديثي التخرج

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس؛ للعمل بالمسميات التالية (‎أخصائي علاقات عامة، ومحاسب)؛ وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –أخصائي علاقات عامة (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.

‎2 –محاسب (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المحاسبة.

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3 – حديث التخرج.

3 – ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4 – أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/02/20م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي:

1 – أخصائي علاقات عامة: (اضغط هنا).

2 – محاسب: (اضغط هنا).