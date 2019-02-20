«مطارات الرياض» تعلن توفر 4 وظائف شاغرة لحديثي التخرج

تواصل – الرياض:
أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس؛ للعمل بالمسميات التالية (أخصائي علاقات عامة، ومحاسب)؛ وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 –أخصائي علاقات عامة (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.
2 –محاسب (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المحاسبة.
الشروط العامة:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.
3 – حديث التخرج.
3 – ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4 – أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
موعد التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/02/20م.
طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي:
1 – أخصائي علاقات عامة: (اضغط هنا).
2 – محاسب: (اضغط هنا).