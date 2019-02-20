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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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«مطارات الرياض» تعلن توفر 4 وظائف شاغرة لحديثي التخرج

«مطارات الرياض» تعلن توفر 4 وظائف شاغرة لحديثي التخرج
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس؛ للعمل بالمسميات التالية (‎أخصائي علاقات عامة، ومحاسب)؛ وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –أخصائي علاقات عامة (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.

2 –محاسب (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المحاسبة.

الشروط العامة:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.
3 – حديث التخرج.
3 – ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4 – أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/02/20م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي:

1 – أخصائي علاقات عامة: (اضغط هنا).

2 – محاسب: (اضغط هنا).

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