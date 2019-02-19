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مكة.. ضبط 200 حبة مخدرة مع مقيم متنكر بـ«زي امرأة»

مكة.. ضبط 200 حبة مخدرة مع مقيم متنكر بـ«زي امرأة»
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تواصل – مكة المكرمة:

أفشل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، محاولة مقيم يمني ومواطن، لتمرير قرابة 200 حبة مخدرة عن طريق التنكر بزي امرأة في نقطة الغالة على طريق الساحل.

وأثناء تمركز رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بنقطة الضبط الأمني بالغالة على طريق الساحل تم الاشتباه في مركبة من نوع “تويوتا بكب” موديل حديث؛ فجرى استيقاف المركبة.

واشتبه رجال النقطة في المركبة، ومن بداخلها؛ فتم طلب الأوراق الثبوتية للمركبة ومستقليها، واتضح لرجال القوة أن الراكب من خلال التكوين الجسماني رجل، وليس امرأة؛ فتم طلب خروجها من المركبة، وبعد الكشف اتضح أنه مقيم متنكر في زي امرأة.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على ما يقارب 200 حبة كبتاجون، وسُلِّمت الحالة بكاملها لـ”مخدرات الليث”.

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