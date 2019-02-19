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أمانة عسير تكشف حقيقة إزالة منزل المواطنة «نجود العسيري» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “ظلم نجود العسيري من أمانة عسير بإزالة منزلها بالكامل”.

وأكد الشهري أن ما أُشيع في هذا الشأن غير صحيح، وعارٍ تماماً من الصحة، مضيفاً أن المواطنة تم إيقافها عن البناء؛ كون المبنى لا يزال تحت الإنشاء، إلا أنها رفضت الامتثال لذلك مستغلة في ذلك أوقات الإجازات بالعمل خلالها، مع إغلاق الأبواب على العمالة التي تقوم بالبناء داخل المبنى.

وأشار، في بيان، إلى أنه تم تطبيق المخالفة بحق المواطنة حسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 6/8/ 1422هـ، وتطبيق المادة 1/1/4 التي تنص على “في حالة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به، يتم إزالة المباني المخالفة على نفقة المالك مع دفع الغرامة المحددة لذلك”.

وتابع المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير، أن المواطنة نجود العسيري، تجاوزت في عدد الأدوار المسموح بها في البناء، وقد تم الرد على مقام الإمارة بشأن الشكوى الواردة بتاريخ 8/ 6/ 1440 هـ.

وأكدت أمانة عسير أنه لا صحة لما تم ذكره في مقطع الفيديو المتداول من إزالة المبنى بالكامل؛ حيث إن الإزالة محددة بالدور المخالف حسب أنظمة البناء، مؤكدةً أن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

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