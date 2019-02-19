لتفادي «موجة الغبار».. نصائح لقائدي السيارات في الرياض والشرقية

تواصل – فريق التحرير:

قدم خبراء عدة نصائح وإرشادات لقائدي المركبات في منطقتَي الرياض والشرقية؛ بسبب انتشار الغبار خلال الساعات المقبلة.

وجاءت هذه النصائح كالتالي:

– تجنب السرعة خلال القيادة مع الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات.

– التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد.

– التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

– الحذر من التنقل بين المسارات في الطرق.

– عدم استخدام الجوال أثناء القيادة، حتى لا يتشتت انتباه السائق عن الطريق.

– عدم استعمال الأضواء الأمامية العالية لاسيما وسط الغبار الكثيف؛ إذ قد يؤثِّر استعمالها على رؤية السائقين الآخرين.

– إغلاق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار، مع ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة.

– أخيراً، توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الطرقات التي يوجد بها كثبان رملية، وذلك بتخفيف السرعة، وتشغيل إشارات الانتظار “الفلاشر”؛ لتنبيه السيارات في الخلف.