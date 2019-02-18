بالفيديو.. مشادة على الهواء بسبب بيع المخدرات في الأحياء الشعبية

تواصل – فريق التحرير:

شهدت حلقة أمس (الاثنين) من البرنامج الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة “SBC”، مشادة كلامية بينه وبين مسؤول بمكافحة المخدرات، على خلفية مناقشة قضية الأحياء العشوائية ورواج تجارة المخدرات فيها.

وقال العميد راشد العارضي، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالرياض في مداخلة هاتفية، إن الأمر مرصود منذ فترة، وتشكلت فرق سرية لملاحقة المتعاطين ومستغلي هذه الأحياء العشوائية في الترويج للمخدرات، مضيفاً: “لا ننكر وجود المشكلة ونكافحها ونواجهها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة”.

وأبدى الشريان عدم اقتناعه بحديث العميد العارضي؛ حيث عرض أنواعاً مختلفة من المخدرات على الهواء وكشف أنه تم شراؤها من أحد المروجين بهذه الأحياء دون عناء، قبل أن يدخل في مشادة مع العميد العارضي، مطالباً الجهات الحكومية بتطهير هذه الأحياء من البؤر الإجرامية.