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«صحة جدة» توضح حقيقة إلزام المستشفيات بـ«كشف وجه المريضات»

«صحة جدة» توضح حقيقة إلزام المستشفيات بـ«كشف وجه المريضات»
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تواصل – جدة:

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عبر إدارة التواصل والعلاقات العامة، إصدارها أي تعميم أو توجيه للمستشفيات الخاصة بشأن منع استقبال من يحملن سجل الأسرة أو إلزامهن بكشف الوجه للتحقق من هويتهن.

جاء ذلك بعد ادعاء عدد من موظفي المستشفيات الأهلية بجدة، وجود تعميم من وزارة الصحة بشأن منع مراجعات المستشفيات الخاصة من استقبال مَن يحملن سجل الأسرة وإلزامهن بكشف الوجه وذلك بزعم التحقق من هويتهن.

وأكدت مصادر بصحة جدة، أن إجراءات التأكد من شخصية الزائرين للمستشفيات التي يلتزم المراجعون بها، تتضمن إبراز الهوية الوطنية أو دفتر العائلة؛ بحيث يتم الاطلاع على البيانات المدونة بها وإعادتها لصاحبها ولا يسمح بتصويرها حسب التعليمات المعمول بها.

ووضعت وزارة الصحة خدمة بلاغات ٩٧٣؛ لاستقبال ورصد بلاغات المستفيدين من خدماتها ورصد الملاحظات والشكاوى على الخدمات الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، والعمل على إنجازها في أقرب وقت وأي مكان في أنحاء المملكة ومتابعتها.

وأهابت صحة جدة بالمستفيدين من خدماتها، سواء بمرافقها الصحية الحكومية أو في القطاعات الخاصة، أن يتواصلوا مع خدمة البلاغات 973 لتلافي أي قصور وخدمة المستفيدين على وجه السرعة وبالشكل المطلوب.

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