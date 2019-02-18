بدءاً من الغد.. توقعات بموجة قطبية شديدة البرودة على معظم المناطق

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توقع الباحث والخبير المناخي تركي الجمعان موجة شديدة البرودة على معظم المناطق، تعد ضمن أقوى الموجات الباردة القطبية خلال شتاء هذا العام.

وقال الجمعان: “بمشيئة الله تبدأ الموجة الباردة في التعمق اليوم الاثنين، وتستمر حتى الخميس القادم، ويُتوقَّع أن تشهد ذروتها خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء”.

وأضاف أن مناطق: حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف ستكون تحت تأثير هذه الموجة؛ إذ يُتوقَّع أن تسجِّل هذه المناطق ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع أمر وارد بشدة نتيجة تعمق هذه الموجة، بينما مناطق: مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والمدينة المنورة تتأثر بشكل أقل بهذه الموجة الباردة مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة.

تابع أن تساقط الثلوج وارد بشدة، خاصة مرتفعات جبال اللوز وعلقان في منطقة تبوك خلال تأثير هذه الموجة الباردة.

وكان خبير الأرصاد حسن كراني؛ قد توقع انخفاض ملموس في الحرارة تشهده مناطق عدة خلال الساعات المقبلة؛ مبيناً أنه ابتداءً من يوم غدٍ سنشهد أبرد 48 ساعة قادمة.

وقال كراني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله يبدأ يوم غدٍ أبرد 48 ساعة بصحبة انخفاض ملموس في الحرارة.. “صغرى” تقارب دون الصفر، خاصة على الشمال مع ضباب وصقيع ورياح نشطة، إضافةً إلى تعمق ملموس للكتلة الباردة على الشرقية، الغربية، الوسطى، تستمر حتى الأربعاء وتغطي جنوب شبه الجزيرة بأكمله، والحيطة واجبة للأعمار كافة”.