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الصحة العالمية: المملكة الأعلى في وفيات الحوادث المرورية بين دول الـG20

الصحة العالمية: المملكة الأعلى في وفيات الحوادث المرورية بين دول الـG20
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تواصل – متابعات:

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تصدر المملكة قائمة أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين، حيث بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة.

وبحسب صحيفة “مكة” فقد أكد تقرير «حالة السلامة على الطرق» الصادر عن منظمة الصحة العالمية لهذا العام أن الحوادث المرورية باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً، متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية والسل.

وبالرغم من استقرار معدلات الوفيات بالنسبة لحجم سكان العالم في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم الذي شهدته التشريعات ومعايير المركبات، إلا أنه لا يزال غير كافٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخفض أعداد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2020.

وشمل التقرير إحصائيات لـ175 دولة استناداً إلى استبيان وقواعد بيانات وطنية بهدف تحفيز إجراءات تحسن السلامة على الطرق من خلال تحديد الفجوات والفرص الرئيسة وتوليد المزيد من العمل السياسي.

فيما أورد التقرير السنوي لوزارة النقل لعام 2017 أن حوادث السير التي تنتج عنها إصابات، وإعاقات، ووفيات تشكل أحد الأسباب الجوهرية التي تواجهها المملكة، حيث تعد تلك الحوادث السبب الثاني للوفاة، كما أثرت الحوادث المرورية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 3.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو أعلى من الخسائر الاقتصادية لدى العديد من البلدان المتقدمة، والتي لا يتجاوز فيها ذلك المعدل 1.5%.

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