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«التجارة»: أصدرنا 112 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت

«التجارة»: أصدرنا 112 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت
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تواصل- فريق التحرير:

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، إن الوزارة أصدرت 112 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت منذ إقرار ضوابط التصدير من لجنة التموين الوزارية.

وأوضح، أن عدد تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة بلغ 75 رخصة فيما وصل عدد رخص الأسمنت 37 رخصة، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك طلبان تحت الدراسة، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

وأضاف، أن بذلك ترتفع عدد الرخص الصادرة خلال شهرين بنحو 23 رخصة، حيث كان عددها في نوفمبر الماضي 89 رخصة.

وأشار إلى أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة، وفقاً للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

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