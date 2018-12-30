بشرى سارة لطلاب المسار الصحي الراغبين في الابتعاث (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور جاسر الحربش، وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث والمشرف العام على الملحقيات الثقافية، إن معلومة أن الجامعات الأهلية عددها محدود؛ وبالتالي عدد مقاعد الابتعاث محدودة، غير صحيحة، والحقيقة أنه لا يزال البرنامج سخياً.

وتابع “الحربش” خلال مداخلة تليفونية في برنامج “يا هلا” الذي يذاع على قناة خليجية، أنه أصبح هناك 3500 مقعد في الابتعاث للمسار الصحي، وأي سعودي أو سعودية لديه قبول مباشر في المسار الصحي يحصل على ابتعاث مباشر، موضحاً أن أي شخص عنده قبول بالتمرير نعطيه الموافقة غداً إذا كان قبوله مباشراً.

واختتم أن المسار يفتح مرة واحدة في السنة والغالب في الصيف من خلال موقع الوزارة.

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