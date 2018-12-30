هل تخضع الأعمال المنجزة بعد 2018 لـ«القيمة المضافة».. «الزكاة والدخل» ترد

تواصل – فريق التحرير:

تجاوبت الهيئة العامة للزكاة والدخل مع سؤال مواطن استفسر فيه عن ضريبة القيمة المضافة وهل تخضع الأعمال المنجزة بعد 2018 لهذه الضريبة.

وردت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “يمكنك الاطلاع على الفصل 5 (تطبيق الأحكام الانتقالية لتطبيق نسبة الصفر على العقود المبرمة قبل 30 مايو 2017 وحتى نهاية عام 2018) من الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية لضريبة القيمة المضافة”.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الفصل الخامس من الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي (هنـا).