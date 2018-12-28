الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعرَّف على أنظمة ولوائح مركز الأمن الوطني بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تعرَّف على أنظمة ولوائح مركز الأمن الوطني بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

الجيش اليمني يدمر مواقع لميليشيا الحوثي في تعز

الجيش اليمني يدمر مواقع لميليشيا الحوثي في تعز
0

تواصل – واس:

دمر الجيش اليمني، تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني رصدت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي باتجاه معسكر التشريفات شرقي المدينة.

وأضاف المصدر، إن قوات الجيش دمرت مواقع التجمعات ، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية .

وفي تعز أيضا، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، اليوم ، في اشتباكات مع الجيش اليمني، في جبهة مقبنة غربي تعز.

وذكر قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الاشتباكات اندلعت في محيط الزوم في مديرية مقبنة نتج عنها مقتل عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابة 10 مدنيين بينهم أطفال في قصف لميليشيا الحوثي بتعز أثناء صلاة الجمعة

إصابة 10 مدنيين بينهم أطفال في قصف لميليشيا الحوثي بتعز أثناء صلاة الجمعة

مقتل عشرات الانقلابيين الحوثيين في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني غرب تعز

مقتل عشرات الانقلابيين الحوثيين في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني غرب تعز

مقتل وإصابة أكثر من 40 مسلحًا حوثيًا في هجوم مباغت للجيش اليمني

مقتل وإصابة أكثر من 40 مسلحًا حوثيًا في هجوم مباغت للجيش اليمني

معارك عنيفة في تعز بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي

معارك عنيفة في تعز بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد
بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>