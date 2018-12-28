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كيفية تفعيل التصحيح التلقائي بلوحة المفاتيح “Swiftkey”

كيفية تفعيل التصحيح التلقائي بلوحة المفاتيح “Swiftkey”
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تواصل – وكالات:

تحظى لوحة المفاتيح Swiftkey بشهرة كبيرة في عالم الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”، كما أنها تتمتع بأهمية خاصة في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز، وخاصة مع الأجهزة اللوحية واللاب توب المزودة بشاشات لمسية؛ نظراً لأنها مطورة من قبل شركة مايكروسوفت الأمريكية.

وإذا رغب المستخدم في استعمال لوحة المفاتيح Swiftkey على الأجهزة اللوحية واللاب توب المزودة بشاشات لمسية فيمكنه الاستفادة من العديد الوظائف الأخرى، مثل التصحيح التلقائي، أو اقتراحات الكلمات، ولكن يتعين عليه تفعيل هذه الوظائف أولاً.

ويتم تفعيل هذه الوظائف في قائمة الإعدادات تحت بند الأجهزة/الكتابة/الاقتراحات والتصحيح التلقائي (Devices /Typing/ Suggestions and autocorrections)، وهنا يتعين على المستخدم تشغيل أو إيقاف الوظائف لكل لغة فعالة عن طريق شريط التمرير.

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