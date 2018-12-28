الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعرَّف على أنظمة ولوائح مركز الأمن الوطني بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تعرَّف على أنظمة ولوائح مركز الأمن الوطني بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو إن مشروع صفارات الإنذار الذي تمت تجربته بالمملكة قبل عدة أشهر، لم يعمل بشكل سليم؛ إذ تم رصد عدد من الملاحظات عليه.

وأوضح الفريق العمرو أنهم رفضوا تسلم المشروع من الشركة المنفذة، حتى يتم إجراء الإصلاحات اللازمة التي تضمن عمل الصفارات بشكل دقيق وفقاً لما هو مخطط ومطلوب.

وأبان خلال رعايته حفل تخريج ضباط معهد الدفاع المدني أمس الخميس، أن الدفاع المدني ينسق حالياً مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة للاضطلاع بمهمة الإنذار في حالات المخاطر عبر رسائل الجوال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الدفاع المدني يوجه 3 نصائح لنزهة برية آمنة

الدفاع المدني يوجه 3 نصائح لنزهة برية آمنة

«مدني حائل» يدعو لاتباع سبل السلامة مع بدء الإجازة

«مدني حائل» يدعو لاتباع سبل السلامة مع بدء الإجازة

الدفاع المدني يحذر من أمر شائع بشأن «الدفايات».. يؤدي إلى الاختناق

الدفاع المدني يحذر من أمر شائع بشأن «الدفايات».. يؤدي إلى الاختناق

لليوم السادس.. تواصل عمليات البحث عن مفقود سيل «وادي قرى» بجازان (صور)

لليوم السادس.. تواصل عمليات البحث عن مفقود سيل «وادي قرى» بجازان (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد
بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>