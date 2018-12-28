تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

قال المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو إن مشروع صفارات الإنذار الذي تمت تجربته بالمملكة قبل عدة أشهر، لم يعمل بشكل سليم؛ إذ تم رصد عدد من الملاحظات عليه.

وأوضح الفريق العمرو أنهم رفضوا تسلم المشروع من الشركة المنفذة، حتى يتم إجراء الإصلاحات اللازمة التي تضمن عمل الصفارات بشكل دقيق وفقاً لما هو مخطط ومطلوب.

وأبان خلال رعايته حفل تخريج ضباط معهد الدفاع المدني أمس الخميس، أن الدفاع المدني ينسق حالياً مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة للاضطلاع بمهمة الإنذار في حالات المخاطر عبر رسائل الجوال.