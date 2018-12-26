المدينة.. تنبيه لسالكي طريق «وادي الفرع»

تواصل – فريق التحرير:

ناشدت وزارة النقل مستخدمي طريق وادي الفرع بالمدينة المنورة، بتوخي الحيطة والحذر بسبب وجود حالة أمطار غزيرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لوجود حالة أمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل السواحل منها، وكذلك على مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، خلال اليوم الخميس.